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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يغادر مدينة كولاب بعد زيارة رسمية لطاجيكستان استغرقت ثلاثة أيام متوجها الى طهران

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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