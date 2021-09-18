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نبيه بري: إبرام إسرائيل عقود تنقيب بالمنطقة البحرية "نقض لاتفاق الإطار"

نبيه بري: إبرام إسرائيل عقود تنقيب بالمنطقة البحرية
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس البرلمان اللبناني ان قيام الكيان "الاسرائيلي" بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لإتفاق الاطار.

العالم - لبنان

ودعا نبيه بري تعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شركة "هاليبرتون" بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة، وزارة الخارجية اللبنانية الى تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الامن والمجتمع الدولي للتحقق من إحتمالية حصول إعتداء "إسرائيلي" جديد على السيادة والحقوق اللبنانية، مؤكداً أن قيام الكيان "الاسرائيلي" بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة "هاليبرتون" أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لإتفاق الاطار الذي رعته الولايات المتحدة الامريكية والأمم المتحدة.

واعتبر بري بان "تلكؤ ومماطلة تحالف شركات "توتال نوفاتك وإيني" في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى"، مؤكداً ان "تمادي الكيان "الاسرائيلي" في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للامن والسلام الدوليين".

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