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الكشف عن مافيا عالمية لسرقة ثروات مصر

الكشف عن مافيا عالمية لسرقة ثروات مصر
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال عالم المصريات، بسام الشماع، إن هناك "مافيا عالمية" لسرقة الآثار المصرية القديمة، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

العالم-مصر

ووصف الشماع سرقة الآثار المصرية بـ"العار العالمي" وسط "صمت تام" من المؤسسات الدولية والثقافية المعنية، مشيرا إلى عرض تلك الآثار عبر "مزادات الإنترنت"، وقال "لا نعلم من سيستحوذ على القطع الأثرية المعروضة".

وأشار إلى إن "أغلب الآثار المشهورة مثل تمثال (سخم كا)، لا نعلم حتى الآن من اشتراه".

وقال إن الأمر "يتم بأيدي الباحثين عن المكسب السريع، بتخطيط محكم من الخارج، وتتحكم في تهريب الآثار عبر المنافذ الحدودية، ويساعد في ذلك النظام العالمي في التعامل مع آثارنا".

وأوضح أنهم "يستعينون بعلماء آثار متخصصين لتقديم معلومات دقيقة عن كل قطعة أثرية، بينما تصوير الأثر يتم بمنتهى الدقة والاحترافية والإبهار".

وأشار الشماع إلى تابوت وتمثال معروضين حاليا في المزاد، ينتميان إلى العصر الوسيط الثالث، والدولة الوسطى.

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