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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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نبيه بري يدعو الخارجية اللبنانية لتحرك فوري بإتجاه مجلس الأمن للتحقق من إحتمالية حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية
رئيس البرلمان اللبناني: قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لإتفاق الاطار
قائد الثورة الاسلامية: الكيان الصهيوني السفاك يحاول بمشاركته في الالعاب الرياضية الدولية ان يكسب المشروعية والاستكبار العالمي يدعمه
قتيلان و 19 جريحا على الأقل في تفجيرات في جلال اباد بأفغانستان
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: نحن على أتم الإستعداد لقبول طلاب طاجيكستان في الجامعات الإيرانية
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شاهد.. السعودية تتلقى صفعات من حليفها الامريكي!
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//media.alalam.ir/uploads/org/2021/09/18/163197014122660400.mp4
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السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش
تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الاخبارية موضوع تصنيف السعودية اسواء بلد على مستوى الحريات السياسية من قبل منظمات حقوقية أمريكية.
العالم
-
المحميات
تصنيف :
العالم الاسلامي
السعودية
كلمات دليلية :
الحريات في السعودية
قمع السعودية
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