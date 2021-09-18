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شاهد.. السعودية تتلقى صفعات من حليفها الامريكي!

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الاخبارية موضوع تصنيف السعودية اسواء بلد على مستوى الحريات السياسية من قبل منظمات حقوقية أمريكية.

العالم - المحميات

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شاهد.. السعودية تتلقى صفعات من حليفها الامريكي!