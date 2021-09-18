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بالفيديو.. مظاهرات في تونس منددة بقرارات قيس سعيد

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

شهد وسط العاصمة التونسية، اليوم السبت، مظاهرات شارك فيها المئات، وقد انقسمت بين مندد بقرارات الرئيس قيس سعيد وداعم لها.

العالم – خاص بالعالم

وقال الخبير السياسي بالشأن التونسي، محمد بوعودة، ان هناك عدة مبادرات عرضت على رئيس الجمهورية سواء من الاتحاد العام التونسي للشغل او اطراف اخرى.

واضاف محمد بوعودة الى ان المسألة محصورة الان بالرئيس التونسي الذي لم يوضح ما يعتزم فعله ولم يحدد الاستحقاقات القادمة لا من جهة التاريخ او الكيفية او من سيقوم عليها.

واشار الخبير السياسي بالشأن التونسي الى ان الرئيس قيس سعيد لم يحسم اجراءات دستورية معقدة حتى الان مرجحا ان هذا ما دفع خصومه للخروج عليه في مظاهرة اليوم ودفع انصاره ليأس من اصلاحات لم تأتي بعد.

واكد ان تعليق الرئيس على الاحتجاجات على مطالبته بتشكيل حكومة يزيد موقف الشارع التونسي توجسا وترقبا من طبيعة الحكومة التي يريد تشكيلها.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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