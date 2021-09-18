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الإعلام السعودي وسحب بطاريات باتريوت

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الاخبارية اهم مواضيع التي حدثت للنظام السعودي خلال الايام الاخيرة منها سحب بطاريات باتريوت أمريكية من الاراضي السعودية وتصنيف السعودية كأسواء بلد للحريات السياسية من قبل المنظمات الأمريكية.

العالم - المحميات

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