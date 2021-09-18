مراسلة العالم: تسوية أوضاع 447 شخصاً في طفس بريف درعا

العالم-سوريا

وأفادت مراسلة العالم في درعا نقلا عن مصدر أمني بـ"تسوية أوضاع مايزيد عن 447 شخصاً خلال تسويات اليوم الأول في مدينة طفس بريف درعا الغربي بينهم 371 بين مسلح ومطلوب ومتخلف عن الخدمة و76 فارا من الخدمة العسكرية".

وقال المصدر إنه "تم تسليم عشرات قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة للجهات الأمنية ضمن مركز التسويةط.

وأضاف المصدر أن "الأسلحة التي تم تسليمها تضم صواريخ محلية الصنع وقاذفات محمولة على الكتف مضادة للدروع وعشرات البنادق الآلية من نوع كلاشنكوف ورشاشات من عيارات مختلفة منها عيار 23 وعيار 14.5 ودوشكا و بي كي سي وري بي كي وذخيرة متنوعة بينها أشرطة رشاشات متوسطة".