السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: تسوية أوضاع 447 شخصاً في طفس بريف درعا

مراسلة العالم: تسوية أوضاع 447 شخصاً في طفس بريف درعا
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

تمت تسوية أوضاع ما يزيد عن 447 شخصاً خلال تسويات اليوم الأول في مدينة طفس بريف درعا الغربي.

العالم-سوريا

وأفادت مراسلة العالم في درعا نقلا عن مصدر أمني بـ"تسوية أوضاع مايزيد عن 447 شخصاً خلال تسويات اليوم الأول في مدينة طفس بريف درعا الغربي بينهم 371 بين مسلح ومطلوب ومتخلف عن الخدمة و76 فارا من الخدمة العسكرية".

وقال المصدر إنه "تم تسليم عشرات قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة للجهات الأمنية ضمن مركز التسويةط.

وأضاف المصدر أن "الأسلحة التي تم تسليمها تضم صواريخ محلية الصنع وقاذفات محمولة على الكتف مضادة للدروع وعشرات البنادق الآلية من نوع كلاشنكوف ورشاشات من عيارات مختلفة منها عيار 23 وعيار 14.5 ودوشكا و بي كي سي وري بي كي وذخيرة متنوعة بينها أشرطة رشاشات متوسطة".

تصنيف :

روابط ذات صلة

تسوية أوضاع المسلحين في طفس بريف درعا (تفاصيل وصور)

بدء عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين بريف درعا

سوريا.. مدينة طفس توافق على بنود التسوية

الجماعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على منازل المدنيين بدرعا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مراسلة العالم: تسوية أوضاع 447 شخصاً في طفس بريف درعا

ليبيا تقيّم أوضاع سفارتها بدمشق تمهيدا لممارسة مهامها

وسواس نظافة.. بومة تغسل وجهها بشكل غريب (فيديو)

رئيسي يغادر كولاب الطاجيكية متجها الى ارض الوطن

إصابة 17 مستوطنا وجنديًّا صهيونيا في 174 نقطة مواجهة بالضفة بأسبوع

نذر حرب باردة.. غضب صيني من غواصات أمريكا النووية لأستراليا