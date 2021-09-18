رئيسي يغادر كولاب الطاجيكية متجها الى ارض الوطن

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وشكّلت مدينة كولاب المحطة الثالثة والاخيرة من زيارة اية الله رئيسي الى جمهورية طاجيكستان، للمشاركة في قمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

والتقى رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة، بنظيره الطاجيكي ورئيس وزراء هذا البلد، فضلا عن مباحثاته مع ورؤساء جمهورية اوزبكستان وروسيا البيضاء وكازاخستان وتركمانستان، و رئيس وزراء الباكستاني والارميني، كما تحدث الى الجالية الايرانية المقيمة في جمهورية طاجيكستان.

وفضلا عن الحضور في قمة شنغهاي، القى اية الله رئيسي كلمة باجتماع "معاهدة الامن الجماعي"؛ مشيرا فيها الى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية قبال الوضع في افغانستان.

علما ان طلب الانتقال من العضوية بصفة مراقب العضوية الدائمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، الذي قدمه الوفد الايراني خلال القمة الحادية والعشرين لهذه المنظمة، نال قبول كافة الدول الاعضاء.