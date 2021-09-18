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ميقاتي طلب من وزير خارجيته اجراء اتصالات لمنع "اسرائيل" من مباشرة التنقيب

ميقاتي طلب من وزير خارجيته اجراء اتصالات لمنع
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني ​نجيب ميقاتي​ من وزير الخارجية والمغتربين ​عبدالله بو حبيب​ اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع "​اسرائيل​ "من مباشرة أعمال ​التنقيب​ عن ​النفط والغاز​ في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.

العالم - لبنان

واكد ميقاتي انه"لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى ​الامم المتحدة​ القيام بدورها في ردع اسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان".

وإستقبل وزير الداخلية ​اللبناني بسام مولوي​ فور عودة الأخير من ​البقاع​، واطلع منه على نتائج التحقيقات الاولية في شأن شحنة نيترات الامونيوم التي تم ضبطها اليوم، وطلب منه متابعة التحقيقات الجارية في هذا الموضوع لكشف كل ملابساته حسبما افاد موقع النشرة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء اللبناني مع وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​ الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات، مشددا على أن "الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات".

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