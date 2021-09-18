ميقاتي طلب من وزير خارجيته اجراء اتصالات لمنع "اسرائيل" من مباشرة التنقيب

العالم - لبنان

واكد ميقاتي انه"لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى ​الامم المتحدة​ القيام بدورها في ردع اسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان".

وإستقبل وزير الداخلية ​اللبناني بسام مولوي​ فور عودة الأخير من ​البقاع​، واطلع منه على نتائج التحقيقات الاولية في شأن شحنة نيترات الامونيوم التي تم ضبطها اليوم، وطلب منه متابعة التحقيقات الجارية في هذا الموضوع لكشف كل ملابساته حسبما افاد موقع النشرة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء اللبناني مع وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​ الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات، مشددا على أن "الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات".