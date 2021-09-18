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الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الفرنسي اتفق مع نظيره الهندي على العمل على برنامج لترسيخ "نظام دولي تعددي بحق"

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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