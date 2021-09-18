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البعثة الاوروبية تحدد مهام فريقها لمراقبة الانتخابات العراقية

البعثة الاوروبية تحدد مهام فريقها لمراقبة الانتخابات العراقية
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكدت رئيسة المراقبين في بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية فيوال فون كرامون، اليوم السبت، أن البعثة لن تتدخل أو تؤثر على العملية الانتخابية وانما ستقوم بتحليل مستقل وشامل للعملية.

العالم-العراق

وذكرت البعثة في بيان، أنّ "رئيسة الراصدين في بعثة الاتحاد الاوروبي فيوال فون كرامون افتتحت اليوم بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات البرلمانية العراقية 2021 في مؤتمر صحفي ب‍بغداد".

وقالت كرامون إن "هذه البعثة تعتبر أول رصد من الاتحاد الاوروبي إلى العراق، ويمكن اعتبارها تأريخية بالنسبة وانها علامة واضحة على التزام الاتحاد الاوروبي الجاد بدعم انتخابات سلمية وذات مصداقية وشفافة في البلاد".

وتابعت، "سيمثل هذا التصويتُ الهامُّ علامة فارقة أخرى للعراق، والاتحاد الاوروبي ملتزم لقيادة هذه المهمة"، معربة عن فخرها بـ"مرافقة شعب العراق طوال العملية".

وأكدت كرامون "أننا لن نتدخل أو نؤثر على العملية بأي شكل من الاشكال، هذه انتخابات الشعب العراقين ونحن هنا للمتابعة والتحليل".

وأوضحت أن "مهمة الاتحاد تتمثل في إجراء تحليل مستقل وشامل للعملية الانتخابية، وستقوم البعثة أيضا بتقييم مدى توافق العملية مع القانون العراقي والمعايير الدولية والاقليمية للانتخابات الديمقراطية التي وافق عليها العراق".

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