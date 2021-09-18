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رئيسة البعثة الأوروبية لبارزاني: عملنا يقتصر على مراقبة سير العملية الانتخابية

رئيسة البعثة الأوروبية لبارزاني: عملنا يقتصر على مراقبة سير العملية الانتخابية
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم السبت، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون والوفد المرافق لها.

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس منطقة كردستان العراق في بيان، أن "رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي قدمت نبذة عن عمل البعثة وأنشطتها ومهامها الهادفة إلى مراقبة عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي".

وبحسب البيان، أشارت كرامون إلى أن "عمل البعثة يقتصر على مراقبة سير العملية الانتخابية وعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال".

وأبدى رئيس الحكومة، "تقديره للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات"، معربا عن أمله بأن "تُجرى العملية الانتخابية في أجواء سلمية وعادلة وبعيدة عن محاولات التزوير والعنف",

وأكد بارزاني "استعداد مؤسسات حكومة إقليم كردستان ودوائرها لأيٍ من أشكال التعاون والتنسيق اللازمين مع بعثة الاتحاد الأوروبي".

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