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حماس: اتفاقيات أبراهام تهدف إلى الانفتاح والتطبيع الإقليمي مع الكيان الصهيوني

حماس: اتفاقيات أبراهام تهدف إلى الانفتاح والتطبيع الإقليمي مع الكيان الصهيوني
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة حماس، أن ما تسمى باتفاقيات أبراهام هي مشروع صهيوني أمريكي بامتياز، تهدف إلى الانفتاح والتطبيع الإقليمي مع الكيان الصهيوني، ودمجه في المنطقة، وإقامة تحالفات معه لاستبدال أولويات الصراع بدلاً من أن يكون مع الاحتلال الصهيوني المحتل لفلسطين والخطر الأكبر على المنطقة، بصراع إقليمي داخلي، ينهك قوى الأمة.

العالم - فلسطين

وقال حماس في تصريحات لـ"إذاعة الأقصى"، أن استغل الكيان الصهيوني استغل هذه الاتفاقيات المشؤومة في التغول على شعبنا الفلسطيني بتصعيده وتيرة الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، وتكثيف سياسة التهويد وحصار غزة.

وطالبت حماس كل مَن تماهى مع هذه الاتفاقيات المشؤومة بضرورة الإسراع في تصويب هذا المسار السياسي الخاطئ، والانسجام مع طموحات كل شعوب المنطقة الرافضة لكل مسارات وأشكال ما يسمى بالتعايش والتطبيع مع الكيان الصهيوني

كما دعت إلى اعتماد استراتيجية وطنية فلسطينية إقليمية قوية وفاعلة لمواجهة المشاريع كافة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها اتفاقيات أبراهام وصفقة القرن.

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