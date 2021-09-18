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وقفة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين امام سجن "جلبوع"

وقفة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين امام سجن
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

تظاهر عشرات من اهالي مدن الداخل المحتل مساء اليوم السبت، امام سجن جلبوع ضد سياسة قمع "مصلحة السجون" التابعة للاحتلال "الاسرائيلي" للأسرى ردًا على عملية "نفق الحرية".

العالم - فلسطين

ويشار إلى أنه تمكن 6 اسرى من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع شديد التحصين، فيما اعيد اعتقال 4 منهم .

وخلال التظاهرة رفع المتظاهرون لافتات تندّد بقمع الأسرى والإعتداء عليهم، حيث كتب على بعض الافتات:"لا لقمع الأسرى"، "لا لسياسة العزل"، الحرية للأسرى".

بدوره قال أحد المتظاهرين: "نقف إلى جانب الأسرى وأمام معتقل جلبوع الذي اخترقه الأسرى عن طريق المعلقة، نهتف لنسمعهم صوتنا عاليًا وحتى يخترق صوتنا الزنانة، ونقول لهم نحن معكم وإلى جانبكم" حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وتجدر الاشارة إلى أن لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أعلنت عن مظاهرة إسنادية مع الأسرى غدًا الاحد، أمام معتقل ومركز تحقيقات الجلمة، حيث يتواجد بعض من الاسرى الأربعة اللذين تم اعتقالهم.

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وقفة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين امام سجن "جلبوع"

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