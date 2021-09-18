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المفوضية العراقية: حملات المرشحين هي الأطول منذ 2003

المفوضية العراقية: حملات المرشحين هي الأطول منذ 2003
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، بان الحملة الاعلانية للمرشحين هي الأطول من حيث المدة منذ بدء إجراء الانتخابات بعد 2003.

العالم-العراق

وقالت مساعد المتحدث الرسمي للمفوضية، نبراس ابو سودة، بحسب وكالة المعلومة، انه ”منذ بدء الحملات الاعلانية للمرشحين فان الحملة الاعلانية للانتخابات التشريعية المبكرة هي الأطول مدة نسبيا بين جميع الحملات الأخرى ولكنها لغاية الان لم تكن بالمستوى المطلوب لوجود فترة ثانية”.

واضافت، انه ”سجلنا الكثير من الخروقات الصغيرة على الكتل والكيانات والمرشحين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتشديد الرقابة خلال الفترة الأخيرة من الدعاية”.

وأشارت الى ان ”المفوضية لن تخالف القانون مراعاةً للمخالف مهما كانت مكانته وكتلته وطبيعة المخالفة التي ارتكبها هو او شركاته الاعلانية وسيتم تطبيق القانون دون تردد”.

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات رواجا كبيرا لحملات المرشحين والكتل الاعلانية تكاد تكون هي الأكبر من بين الحملات السابقة، فيما شهدت معظم المناطق في المحافظات المذكورة عمليات تخريب وتشويه لصور المرشحين.

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