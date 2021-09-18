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إيران توجِّه تُهَماً إلى شخصيات اميركية بينها اوباما وترامب بشأن اغتيالات

إيران توجِّه تُهَماً إلى شخصيات اميركية بينها اوباما وترامب بشأن اغتيالات
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

وجه القضاء الإيراني، اليوم السبت، تهماً إلى 37 شخصية وكياناً أميركياً في قضية اغتيال العلماء النوويين الشهداء بين عامي 2010 و2012.

العالم - ايران

وبين الشخصيات الذين تضمنّهم محضر الاتهام الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إضافةً إلى كيانات تابعة للولايات المتحدة، منها وزارة الدفاع والمصرف الفيدرالي.

هذا وتم إبلاغ السلطات الأميركية بمحضر الاتهام من خلال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن.

وقال قاضي المحكمة سلمان بور مريدي إنّه "لم تشكل محاكم في العالم لإدانة جرائم الولايات المتحدة بينما أصدرت الولايات المتحدة وعدد من محاكمها أحكاماً ضد إيران و المواطنين الإيرانيين وجمّدت الأصول الإيرانية".

وأضاف أنّه "في المقابل هذه المحكمة الوحيدة في إيران التي تملك صلاحيات للنظر في قضايا لها أبعاد دولية"، مشيراً إلى أنّه "نحاول إدانة السلطات الأميركية، ونعتبر إسرائيل ذراعاً للولايات المتحدة في المنطقة، وبما أننا لا نعترف رسمياً بهذا الكيان الغاصب، لم نذكره في محضر الاتهام".

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