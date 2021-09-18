القبائل العربية تقتل 4 من مسلحي "قسد" شرقي سوريا

العالم-سوريا

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مصادر محلية: شن مجهولون، يعتقد أنهم من مجموعات أبناء القبائل العربية، هجوماً مسلحاً اليوم السبت 18 سبتمبر/أيلول، على حاجز عسكري تابع لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي عند مدخل بلدة (الدشيشة) بريف الحسكة الجنوبي.

وتابعت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 من مسلحين موالين للجيش الأمريكي في تنظيم "قسد"، كحد أدنى وإصابة عدد أخر، حيث تم نقلهم إلى المشافي الميدانية لتلقي العلاج، مع ضرب المسلحين طوقاً على موقع الاستهداف ومنع الاقتراب منه.

ويأتي استهداف حاجز مسلحي تنظيم "قسد" بريف الحسكة، بعد قيام مجهولين من أبناء القبائل العربية باستهداف سيارة عسكرية تابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في حي الدرعية وسط مدينة الرقة فجر السبت، بالأسلحة الرشاشة، بحسب مصادر أهلية لــ "سبوتنيك".

وحسب المصادر: "فور حدوث الاستهداف الذي تعرضت له السيارة العسكرية، انتشرت حواجز للتنظيم الموالي للجيش الأمريكي في الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة الرقة، قاموا بحملة تفتيش واعتقال عدد من المدنيين".

وكان مسلحو "قسد" قد أقدموا على اختطاف 27 شخصاً بعد محاصرة مناطق سكنية في محيط مدينة الحسكة واقتادوهم إلى جهة مجهولة، في إطار ممارساتهم الاستفزازية المتواصلة بحق أبناء القبائل العربية في المناطق التي يسيطرون عليها في الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر محلية وفقا للوكالة أن مسلحي التنظيم اختطفوا 27 شخصاً بعد محاصرتهم، يوم الجمعة، بعدد من العربات المدرعة وسيارات الدفع الرباعي المزودة برشاشات قرى العابد والفلاحة والطوشان ومناطق أخرى شرق حي غويران وداهمت منازل المواطنين.

ولفتت المصادر إلى أن عدداً من مسلحي "قسد" أطلقوا النار بكثافة وعشوائية باتجاه المنازل لترهيب الأهالي وإجبارهم على البقاء في منازلهم ما أدى إلى حالة هلع ولا سيما بين الأطفال والنساء، وذلك بعد ساعات من قيامهم باعتقال 20 شخصاً في منطقة الطبقة غربي محافظة الرقة.