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أقارب المدنيين الأفغان الذين قتلوا في هجوم طائرة أميركية مسيّرة نهاية آب في كابول يعتبرون اعتذار واشنطن عن قتلهم بالخطأ غير كاف

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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