السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: مقتل أربعة مسلَّحين من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً عسكرياً لهم في مدخل بلدة الدشيشة بريف الحسكة السورية الجنوبي

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد حملة اعتقالات في صفوفها..  القبائل العربية تقتل 4 من مسلحي "قسد" شرقي سوريا

لبنان.. إعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بمخيم "عين الحلوة"

الأمن التونسي يتدخل للفصل بين معارضي إجراءات سعيد ومؤيديها

شاهد.. سحب القوات الأمريكية من قواعد عين الاسد واربيل

للأسبوع الـ10 على التوالي.. احتجاجات ضد التصاريح الصحية في فرنسا

رئيسي : ايران حققت نجاحا دبلوماسيا عبر عضويتها الدائمة في منظمة شنغهاي