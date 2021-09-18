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شاهد.. محلل فلسطيني: الشعوب لم تستفيد من اتفاقية التطبيع

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال مدير مركز مسار للدراسات في الضفة الغربية نهاد ابو غوش بانه يجب ان نفرق بين الشعوب والحكومات التي طبعت مع الاحتلال الاسرائيلي لان هذه الشعوب لم تستفيد شيئاً من اتفاقية التطبيع.

العالم - خاص العالم

وأضاف ابو غوش خلال مشاركته في برنامج البوصلة على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن كيان الاحتلال له اطماع ودولة توسعية وعنصرية حتى تجاه الدول البعيدة عنها تهدف للسيطرة والهيمنة وتسعى لاقامة علاقات باتجاه واحد فقط وهو لمصلحة "إسرائيل" التي تطمح بالسيطرة والهيمنة على المنطقة.

وأكد ابو غوش على ان الشعوب لا تستفيد شيئاً من التطبيع بين دولها و"إسرائيل" وربما تستفيد جهات في الحكومة التي تستفيد لان "إسرائيل" تقدم لها خدمات امنية وعسكرية وسياسية باعتبارها اشبه ما يكون بمقاول ثانوي للمصالح الامريكية في المنطقة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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