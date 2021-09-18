بانوراما .. قمة شنغهاي وتفجيرات افغانستان

العالم - بانوراما



في ملف بانوراما الاول شكلت قمة شنغهاي للتعاون والمشاركة الإيرانية فيها فرصة لإعادة صياغة النظام الدولي على أساس التعددية القطبية ومن أهم أهداف منظمة شنغهاي التي تضم دولا كبرى مثل روسيا والصين والهند وإيران هو تعزيز العلاقات بين الدول الاعضاء ومن هذا المنطق أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال زيارته الى طاجيكستان أن البلدين وضعا اللمسات الاخيرة لخارطة طريق لتوسيع العلاقات في أقرب وقت ممكن وتكون أهدافه جاهزة للعمل بحلول عام ألفين وثلاثين.



في ملف بانوراما الثاني شهدت افغانستان سلسلة انفجارات متفرقة في العاصمة الأفغانية كابل وأخرى في عاصمة ولاية ننغرهار شرق البلاد.التفجيرات تأتي في وقت نقلت شبكة فوكس نيوز عن خبراء أميركيين أن دولة الإمارات نقلت شحنات وصفت بالغامضة إلى أفغانستان مباشرة عقب الانسحاب العسكري الأميركي موضحة أن هذه الشحنات ربما تتضمن أسلحة ومعدات اتصالات وقعت بيد جماعات وصفتها بالإرهابية هذا فيما أكدت ايران أنها لن تسمح بتموضع جماعة داعش الارهابية عند حدودها الشرقية مع أفغانستان.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

