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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز: جماعة "داعش" تعلن مسؤوليتها عن هجوم على خط للغاز في محطة دير علي في سورية
وزير الخارجية الفرنسي حول إلغاء استراليا صفقة الغواصات: "كذب" و"أزمة خطيرة"
مراسل العالم: مقتل أربعة مسلَّحين من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً عسكرياً لهم في مدخل بلدة الدشيشة بريف الحسكة السورية الجنوبي
أقارب المدنيين الأفغان الذين قتلوا في هجوم طائرة أميركية مسيّرة نهاية آب في كابول يعتبرون اعتذار واشنطن عن قتلهم بالخطأ غير كاف
محسن رضائي: عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي فرصة جيدة لاتخاذ خطوة مهمة في تحويل البلاد إلى ممر اقتصادي بين شرق وغرب وجنوب وشمال اوراسيا
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الفرنسي اتفق مع نظيره الهندي على العمل على برنامج لترسيخ "نظام دولي تعددي بحق"
مصادر فلسطينية: تظاهرة أمام سجن "جلبوع" نصرة للأسرى ورفضا للقمع "الإسرائيلي" بحقهم
الرئيس رئيسي: مواقف ايران ادت الى تحقيق اجماع اقليمي بشأن قضية افغانستان وتمثيل كل القوميات الافغانية في الحكم
الرئيس رئيسي: تابعنا في الزيارة لطاجيكستان قضية افغانستان وعرضنا مواقف ايران وسعينا لاجماع اقليمي بشأنها
الرئيس رئيسي: تابعنا في الزيارة لطاجيكستان قضية افغانستان وعرضنا مواقف ايران وسعينا لاجماع القليمي بشأنها
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-09-2021
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السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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