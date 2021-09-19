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قوات الإحتلال تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع

قوات الإحتلال تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

العالم - فلسطین

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مثل "جيروزاليم بوست" و"يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" أن كممجي ونفيعات اعتقلا نتيجة "عملية أمنية للجيش الإسرائيلي في شرق جنين".

وحاصرت قوات الإحتلال، حسب التقارير، منزلا في جنين وطالبت جميع الموجودين فيه بالخروج من المبنى والاستسلام قبل أن تبدأ اشتباكات مسلحة تم نتيجتها اعتقال الأسيرين.

وأفادت مصادر عبرية بأن العسكريين الإسرائيليين اعتقلوا كذلك اثنين من مساعدي الأسيرين.

وقالت وسائل الإعلام إلى أن العملية لم تسفر حتى الآن عن إصابات في صفوف القوات الإحتلال لكنها تعرضت لاعتداءات من قبل السكان المحليين الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

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قوات الإحتلال تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع

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