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العراق.. احباط عملية لاستهداف زوار الأربعين شمالي بابل

العراق.. احباط عملية لاستهداف زوار الأربعين شمالي بابل
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكدت خلية الإعلام الأمني بالعراق، احباط محاولة لاستهداف زوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) شمالي محافظة بابل.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل جهودها لتأمين طريق زوار أربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، ومن خلال عملية نوعية ومعلومات استباقية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات من احباط عملية استهداف الزائرين".

واضافت، انه " بعد تكثيف العمل والمتابعة المستمرة والجهد الفني والذي تمكنت فيه رجال الوكالة من ضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار الى مدينة كربلاء المقدسة، حيث تم ضبطها شمالي محافظة بابل".

ولفتت الى ان "الوكالة تجدد العهد الذي قطعته على نفسها في ان تكون دائما العين الساهرة واليد الضاربة التي تطال عصابات داعش الارهابية في اي وقت وفي اي مكان".

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العراق.. احباط عملية لاستهداف زوار الأربعين شمالي بابل

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