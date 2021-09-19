وزير صحة ايران: تطعيم التلامذة بين 12 الى 18 عاما يبدا اليوم الاحد

العالم - ايران

وقال عين اللهي في تصريح له السبت: انه وفقا للدراسات العلمية وقرارات اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة فمن المقرر ان يبدا يوم غد الاحد التطعيم في كافة مراكز التطعيم بلقاح كورونا في البلاد للتلامذة في الفئة العمرية ما بين 12 الى 18 عاما.

واضاف: وفقا لعدد الجرعات الموجودة في البلاد سنبدا عملية التطعيم للتلامذة ومن ثم سنقوم بتطعيم الاطفال في الفئة العمرية ما بين 7 الى 12 عاما.

وتابع وزير الصحة: انه وبغية افتتاح المدارس يتوجب التطعيم بالجرعتين ونحن نحث التلامذة على مراجع مراكز التطعيم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واوضح بان اللقاح الذي تمت دراسته والموافقة عليه للتطعيم في الوقت الحاضر هو لقاح سينوفارم الصيني لهذه الفئة العمرية.

واشار الى زيادة عدد مراكز التطعيم في البلاد بنسبة 30 بالمائة اذ يبلغ الان 1090 مركزا في انحاء البلاد واضاف: ان 42 مليون شخص تلقوا اللقاح لغاية الان في البلاد في حين كان العدد لما قبل شهرين 5 ملايين فقط.

واعتبر وزير الصحة التطعيم بلقاح كورونا بانه لا يعني نهاية المرض، مؤكدا ضرورة مواصلة الافراد حتى المطعمين باللقاح التزام التوصيات الصحية اللازمة ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.