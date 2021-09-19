الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عائلة ضحايا القصف الأمريكي في كابل: الاعتذار غير كاف

عائلة ضحايا القصف الأمريكي في كابل: الاعتذار غير كاف
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد أقارب المدنيين الأفغان الذين قتلوا "خطأ" في هجوم طائرة أمريكية مسيرة نهاية أغسطس الماضي في كابل، أن الاعتذار الذي قدمته واشنطن "غير كاف" حيال هذا الأمر.

العالم-افغانستان

وقال ابن شقيق إزمراي أحمدي سائق السيارة التي استهدفتها الغارة: "هذا لا يكفي. عليهم المجيء إلى هنا والاعتذار منا وجها لوجه".

وأكد أيضا وقد قتل شقيقه وأقاربه الصغار في الغارة، أن "الولايات المتحدة لم تتصل بالعائلة مباشرة".

وأضاف: "عليهم أن يأتوا ويعوضوا الضرر"، مشيرا إلى أنه "يجب أيضا توقيف المسؤولين عن الضربة الجوية، ومحاكمتهم".

ولفت إلى أن "العديد من الضحايا كانوا عاملين لصالح الولايات المتحدة، أو كانوا يعملون معها وقت الحادث".

وكذلك، قال شقيق السائق الذي قتل خطأ إيمال أحمدي الذي توفيت ابنته ملكة البالغة ثلاث سنوات، إن "هذا ليس كافيا".

وأضاف أنه "خبر سار أن تعترف الولايات المتحدة رسميا بمهاجمة مدنيين أبرياء. ثبتت براءتنا، لكننا الآن نطالب بالعدالة، ونريد تعويضات".

وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، الجمعة، إن "الإدارة تدرس دفع تعويضات لأسر المدنيين الذين قتلوا".

وأشار إلى أن الجميع كانوا يأملون في أن يتمكنوا من الوصول إلى الولايات المتحدة بسرعة كبيرة، قبل أن يقتلوا.

وفي 29 أغسطس، دمرت غارة أمريكية سيارة لاعتقادها أنها "محملة بالمتفجرات"، مؤكدة أنها أحبطت محاولة هجوم للفرع المحلي لتنظيم "داعش"، لكن غداة الضربة، أعلنت عائلة سائق السيارة إزمراي أحمدي، أنه كان يعمل لحساب منظمة غير حكومية وأن عشرة أشخاص قتلوا في الضربة أغلبيتهم أطفال.

والجمعة، أقر الجيش الأمريكي بمقتل عشرة مدنيين أفغان في "خطأ مأساوي" ارتكبه عندما شن ضربة على آلية ظن أنها محملة بالمتفجرات، وقدم وزير الدفاع لويد أوستن "اعتذاره" عن الخطأ.

روابط ذات صلة

مراسل العالم: يكشف تفاصيل وقوع 5 انفجارات بافغانستان

أفغانستان: مقتل 3 وإصابة 20 آخرين في انفجارات بمدينتي كابل و جلال أباد

اعتراف اميركي بقتل ابرياء في افغانستان قبيل الانسحاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قطر تبدأ تجربة مقاتلات 'أبابيل' أمريكية الصنع

عوارض في 'البصر' قد يكون علامة تحذيرية مبكرة للخرف

وأخيرا رضخت 'اسرائيل' لشرط حماس

إجلاء 28 أمريكيا من كابل عبر الخطوط القطرية

ميزة جديدة في 'واتساب' تحول صورك الى ملصقات!

مجلس النواب اليمني يبارك عملية البأس الشديد في مأرب