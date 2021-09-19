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ميزة جديدة في 'واتساب' تحول صورك الى ملصقات!

ميزة جديدة في 'واتساب' تحول صورك الى ملصقات!
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

تعمل منصة "واتساب" على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحويل صورهم إلى ملصقات في التطبيق الخاص بسطح المكتب.

العالم - العالم الرقمي

وذكرت قناة "إن دي تي في " الهندية، أن التطبيق المملوك لمنصة "فيسبوك" أعلن أنه يعمل على الميزة الجديدة في الوقت الحالي، موضحًا أنها غير متاحة لمختبري النسخة التجريبية من التطبيق.

ولم تعلن منصة "واتساب" موعدًا نهائيًا لطرح الميزة الجديدة لكل مستخدمي تطبيق سطح المكتب الخاص بالمنصة، ومازالت الميزة الجديدة تحت التطوير في الوقت الراهن.

ووفقًا للميزة الجديدة ستظهر للمستخدم علامة جديدة للملصقات وبعد الضغط عليها سيقوم التطبيق بإرسال صورة كملصق بدلًا من إرسالها بالشكل التقليدي الحالي.

وستمكن الميزة الجديدة مستخدمي "واتساب" بتحويل الصور إلى ملصقات بشكل سريع بدلًا من الاعتماد على تطبيقات خارجية للقيام بهذه المهمة.

وبشكل مستمر، تطلق منصة "واتساب" ميزات جديدة للمستخدمين لمنحهم تجربة أفضل.

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