عوارض في 'البصر' قد يكون علامة تحذيرية مبكرة للخرف

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وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلا عن الدراسة التي أشرف عليها باحثون من مؤسسة غوانغدونغ الصينية إن أمراض الانتكاس البقعي المرتبط بتقدم العمر وإعتام عدسة العين وضعف البصر المرتبط بالسكري بأنواعه باستثناء الغلوكوما جميعها ارتبطت مع احتمال الإصابة بأمراض الخرف بأنواعه.

وأضافت الدراسة أن نسبة التعرض للخرف بين أمراض ضعف البصر المرتبط بالسكري بلغت 61% ويستثنى الغلوكوما من ذلك بينما بلغ احتمال الإصابة لدى مرضى التنكس البقعي 26% والإصابة لدى مرضى الإعتام 11% فقط.

وتابعت الدراسة أن وجود أكثر من مرض عيون من الأمراض المذكورة يزيد من احتمالية الإصابة لاحقا بالخرف.

وقد اتخذت الدراسة عينتها من 12362 شخصا تتراوح أعمارهم بين الخمسينات والسبعينات وظهرت أعراض الخرف لدى أكثر من 2300 شخص بينهم.

ويذكر أن أمراض الاكتئاب والقلب والسكري والجلطات مرتبطة بظهور أعراض الخرف مع التقدم بالسن كما أنها مرتبطة مع أمراض العيون الـ 3 المذكورة بالدراسة.