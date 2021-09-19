العالم - العالم الرقمي

وقالت المجلة في التقرير:"إن فيسبوك يعد الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم، حيث يضم 2.85 مليار مستخدم، وقد أصبح جزءا لا يتجزأ من روتين حياتنا اليومية، لكنها ينطوي على عدة سلبيات، منها استغلال البيانات الشخصية دون إذن من المستخدمين".



وأضافت المجلة أنه بسبب العديد من المشاكل التقنية والجدل حول انتهاك المعطيات والبيانات الخاصة، يواصل فيسبوك تغيير شروط الخصوصية، لكن هذه الإجراءات مازالت غير كافية، وهو ما يفرض على المستخدمين إزالة بعض المعطيات الشخصية من حساباتهم.

رقم الهاتف



يوصى بإعطاء رقم هاتفك فقط للأشخاص الذين تعرفهم بشكل شخصي. إذا قمت بتدوينه على الفيسبوك، فيمكن لأي شخص الاطلاع عليه.



جزء كبير من قائمة الأصدقاء



وفقا لروبن دنبار، أستاذ علم النفس بجامعة أكسفورد، لا يمكن لأي شخص الحفاظ على علاقة طويلة الأمد إلا مع 150 شخصا كحد أقصى. لذا فإن وجود الآلاف من الأصدقاء على الفيسبوك أمر عديم الفائدة. للحصول على تفاعل اجتماعي أفضل على الشبكة، قم باختصار قائمة أصدقائك.



تاريخ الميلاد



تجنب تحديد تاريخ ميلادك على فيسبوك حتى إن كنت تشعر بالبهجة والسرور عند استقبال الكثير من رسائل التهنئة. إذا حصل شخص ما على معلومات محددة مثل ذلك تاريخ ميلادك وعنوانك واسمك الأول واسم عائلتك، فقد يتمكن من الوصول إلى معلومات شخصية أخرى مثل البيانات المصرفية.

الموقع الجغرافي



من خلال تنشيط خاصية تحديد الموقع الجغرافي، فإنك تسمح لفيسبوك بمعرفة تحركاتك والحصول على مزيد من المعلومات حول نمط حياتك وعاداتك الاستهلاكية. تعد خاصية تحديد المواقع من البيانات القيّمة التي يبحث أصحاب العلامات التجارية.



صور أطفالك



لا يخلو نشر صور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي من المحاذير. بالإضافة إلى إمكانية تعرضهم للمضايقات والإساءات على الشبكة، يمكن أن يصبح الأطفال هدفا للمتحرشين الذين يستخدمون المنصة دون الكشف عن هوياتهم.



مديرك في العمل



قم بإزالة حساب مديرك في العمل من قائمة أصدقائك على فيسبوك لأنه يمكن أن يطلع على منشوراتك وصورك الشخصية وما إلى ذلك، وقد لك ذلك بعض المشاكل. إذا كنت تريد البقاء على اتصال مع مديرك، قم بإضافته على منصة "لينكد إن"، أو أنشئ حسابا احترافيا على فيسبوك.



معلومات عن الإجازة



من الضروري أن تعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة يستخدمها اللصوص بفعالية. من خلال الحديث عن موعد إجازتك أو نشر صور من المطار، فإنك تخبر اللصوص أن بإمكانهم السطو على منزلك خلال تلك الفترة.

صور تذكرة الطائرة

لا يتيح نشر صور تذكرة الطائرة معرفة موعد غيابك عن المنزل فحسب، ولكنه يتيح أيضا للمحتالين الوصول إلى جميع معلوماتك الشخصية. يتيح الرمز الشريطي الموجود على تذكرة الصعود إلى الطائرة الحصول على جميع المعلومات التي يتم إرسالها إلى شركة الطيران.



الوضع العاطفي



لا يعرض الأزواج السعداء تفاصيل حياتهم على فيسبوك، لأن ذلك يعرضهم للتطفل من جميع جهات الاتصال، حتى أولئك الذين لا تربطنا بهم مشاعر وديّة. إذا كنت تريد التحدث عن حالتك العاطفية، اتصل بأصدقائك، وسيكونون أكثر اهتماما ويقدمون لك النصيحة التي تناسبك.



البيانات المصرفية



يعتقد الكثير من الناس أنهم آمنون على فيسبوك لأنهم يتواصلون فقط مع الأصدقاء المقربين جدا، لكن ينبغي توخي الحذر لأنه يمكن اختراق حساب فيسبوك بسهولة. تجنب إفشاء هذا النوع من المعلومات على الشبكات الاجتماعية، وإلا فقد تفقد كل أموالك.