الإعلام الإسرائيلي يكشف: 3 اجهزة امنية نفذت عملية اعتقال كممجي ونفيعات

العالم - فلسطين

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن "القوات الكبيرة التي دخلت جنين نفذت علانية عملية خداع للفت الأنظار، بينما في منطقة أخرى داهمت وحدة اليمام الخاصة والشاباك بغطاء عسكري سرا المبنى الذي تحصن فيه الأسيران في شرق جنين".

وقالت صحيفة "هارتس" العبرية، إن "جهاز الشاباك كانت لديه معلومات دقيقة عن وجود الأسيرين في المنزل منذ أيام، وعندما تم التأكد من تلك المعلومات تم تنفيذ العملية".

وفي نفس السياق ذكرت قناة "ريشت كان"، أن "الأسيرين كانا في منزل واحد في جنين وتم اعتقالهما بدون أي مقاومة ولم تكن بحوزتهما أي أسلحة".

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه "كان هناك اعتقاد أن الأمر قد يستغرق بضع أشهر، وأن هروب الأسيرين إلى جنين سيكون أكثر تعقيدا، لكن عملية مشتركة للجيش والشاباك والشرطة بمعلومات دقيقة للغاية أنهت العملية".

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سبق ونشر بطاريات القبة الحديدية وتم وضعها في حالة تأهب خوفا من صواريخ قد تطلقها حركة الجهاد الإسلامي بعد اعتقال الأسيرين في جنين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، اعتقال الأسيرين مناضل نفيعات، وأيهم كممجي، في عملية مشتركة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المشتركة داخل مدينة جنين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك ووحدة اليمام الخاصة، تم اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع في منطقة مدينة جنين".

وقال أدرعي في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، تم "اعتقال الأسيرين وهما على قيد الحياة، وتم تحويلهما للتحقيق".

بينما أكدت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، في بيان رسمي، أنه بعد حوالي أسبوعين من المطاردة تمكنت قوة من وحدة اليمام الخاصة بالتعاون مع الشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين من اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع بعد معلومات استخبارية وصلت عن مكانهما.

المصدر: "روسيا اليوم" عن "إرم نيوز"