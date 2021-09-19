شاهد..ليلة القبض على بطلي جلبوع

العالم - فلسطين

جنين

فقد نصبت قوات الاحتلال، السبت، حواجز عسكرية، وشنت حملات تمشيط في مناطق متفرقة في محافظة جنين، بحثاً عن الأسيرين أيهم كممجي ومناضل إنفيعات اللذين انتزعا حريتهما من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية أن طائرة استطلاع "إسرائيلية" كانت تحلق في سماء جنين ومخيمها على ارتفاع منخفض منذ ساعات فجر اليوم الأولى.

وذكرت المصادر أن عمليات الدهم والتفتيش التي ينفذها جنود الاحتلال برفقة الكلاب وقصاصي الأثر تكثفت منذ ساعات الصباح في أراضي وحدود بلدات برقين وكفر دان وكفر قود وكفيرت ويعبد، ورافقها تفتيش للمنازل والمغر والكهوف وآبار المياه، بالإضافة لاحتجاز مواطنين وتفتيشهم والتحقيق الميداني معهم.

جنين



وذكر الأهالي، أن الجنود نصبوا حواجز عسكرية مشددة على المداخل الرئيسية لبلدات يعبد وعرابة وكفيرت، واحتجز الجنود المركبات والمواطنين، وفتشوهم بدقة مع المركبات، بينما لوحظ نشاط لأول مرة للاحتلال في مناطق سهل مرج ابن عامر داخل حدود التماس التابعة لمحافظة جنين، والتي تعد قريبة من بلدة كفر دان مسقط رأس الحر أيهم كممجي والتي تعيش فيها عائلته.