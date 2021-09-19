الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ حمود: هناك فريق أنكر ما قدمته المقاومة من خير للبنان

الشيخ حمود: هناك فريق أنكر ما قدمته المقاومة من خير للبنان
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود هناك فريق ما انكار ما قدمته المقاومة من خير للبنان والجنوب بشكل عام.

العالم - لبنان

و سأل حمود في احتفال تأبيني في بلدة الخنية قضاء صور جنوب لبنان، هل أن ما يحصل معنا اليوم هو عقوبة إلهية او هو ابتلاء للمؤمنين ام هما الامران معا، حيث ان المصائب التي نزلت علينا جميعا تنزل على المعترض الذي كفر بربه، لانه قبل الازمات هناك نوع من الكفر موجود فليس هناك شكر لله واحساس بنعم الله على هذا الوطن، خصوصا عند فريق ما انكار ما قدمته المقاومة من خير للبنان والجنوب بشكل عام.

وتابع: هذه المصائب التي تنزل علينا ثوابا وامتحانا ودرجات من عند الله. المنكر لنعم الله يتأفف ويعترض ويسيء ويكفر بلسانه وبقلبه، فيخرج من هذه الازمات مأثوما ومأزورا غير مثاب ونحن لا نريد ذلك، وهذا ما ينطبق علينا جميعا.

روابط ذات صلة

ما علاقة حزب القوات اللبنانية بانفجار المرفأ؟

لبنان يرفع كتابا الى غوتيريش ومجلس الأمن لمنع التنقيب الاسرائيلي

لبنان.. إعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بمخيم "عين الحلوة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صور 'ليست فوتوشوب'.. عضلة 'محمد صلاح' تثير حيرة المتابعين!

اليوم.. إجراء المحاكاة الأخيرة لانتخابات تشرين في العراق

طهران: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها

الشيخ عيسى قاسم يدعو المعارضة البحرينية لعدم الوقوف موقف المتفرج

"قوات النيترات" تثيرا جدلا كبيرا على مواقع التواصل في لبنان

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021