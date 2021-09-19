الشيخ حمود: هناك فريق أنكر ما قدمته المقاومة من خير للبنان

العالم - لبنان

و سأل حمود في احتفال تأبيني في بلدة الخنية قضاء صور جنوب لبنان، هل أن ما يحصل معنا اليوم هو عقوبة إلهية او هو ابتلاء للمؤمنين ام هما الامران معا، حيث ان المصائب التي نزلت علينا جميعا تنزل على المعترض الذي كفر بربه، لانه قبل الازمات هناك نوع من الكفر موجود فليس هناك شكر لله واحساس بنعم الله على هذا الوطن، خصوصا عند فريق ما انكار ما قدمته المقاومة من خير للبنان والجنوب بشكل عام.

وتابع: هذه المصائب التي تنزل علينا ثوابا وامتحانا ودرجات من عند الله. المنكر لنعم الله يتأفف ويعترض ويسيء ويكفر بلسانه وبقلبه، فيخرج من هذه الازمات مأثوما ومأزورا غير مثاب ونحن لا نريد ذلك، وهذا ما ينطبق علينا جميعا.