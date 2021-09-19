التاريخ لا ينسى.. 39 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا

قناة العالم
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يصل إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
الاحتلال يطلب من المحكمة تمديد اعتقال الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم 12 يوماً على ذمة التحقيق
رئيس الوزراء الأسترالي يشير إلى "مخاوف جديّة" راودت أستراليا حيال الغواصات الفرنسية
خطيب زاده: نحترم سيادة كافة البلدان المجاورة
خطيب زاده: الولايات المتحدة هي المتهم الرئيس في عرقلة الاتفاق النووي
خطيب زاده: على الإدارة الاميركية أن تثبت مصداقيتها بخصوص الاتفاق النووي وان تلتزم ببنود الاتفاق وتنفذه بالكامل
خطيب زاده: انضمام ايران إلى منظمة شنغهاي للتعاون يدل على انتهاء وفشل الضغوط الرامية إلى فرض عزلة على ايران على المستوى الدولي
خطيب زاده: عبد اللهيان سيلتقي وزراء خارجية مجموعة 4+1 كل على حده
خطيب زاده: الملف الأفغاني كان حاضرا في مباحثات الرئيس رئيسي ووزير الخارجية الإيراني في قمة شنغهاي واللقاءات التي عقدت على هامش القمة
خطيب زاده: الجمهورية الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة وشحنة الوقود المرسلة الى لبنان كانت حسب الطلب اللبناني
التاريخ لا ينسى.. 39 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/09/19/163203369980963600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/09/19/163203369980963600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2021/09/19/163203367012228600.jpg
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش
مجزرة صبرا وشاتيلا جرت في 16 سبتمبر/أيلول 1982، واستمرت 3 أيام وقُدر عدد ضحاياها بين 750 و3500 قتيل ومفقود.
العالم
-
فيديوغرافيك
تصنيف :
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
لبنان
فلسطين
مجزرة صبرا وشاتيلا
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
التاريخ لا ينسى.. 39 عامًا على مجزرة صبرا وشاتيلا
فلسطين.. اصابة شاب بالرصاص والعشرات باختناق خلال مسيرة كفر قدوم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
صفقة الغواصات الفرنسية وازمة المعسكر الغربي
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢
العالم الاسلامي
بانوراما .. قمة شنغهاي وتفجيرات افغانستان
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨
انقلاب الصورة
وصول الصهاريج الايرانية يعري شخصيات کاذبة
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦
مع الحدث
الملف النووي ورفض طهران للتقرير الأخير
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 18 سبتمبر 2021
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩
لن ننسی
الإستفتاء الشعبي وحق تقرير المصير-2014
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
ما هي الدول التي عانت أكثر من كورونا وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز؟
الخارجية اليمنية تنفي إشاعة فتح مطار صنعاء بشروط
رابطة علماء اليمن: 'ثورة 21 سبتمبر' محطة ثورية مليئة بالدروس والعبر
عمليات كربلاء توجه بقطع جميع مداخل المدينة القديمة
بشرى للسوريين.. بيع السكر والشاي على البطاقة الذكية دون تسجيل
التاريخ لا ينسى.. 39 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا
مقالات و تحليلات
ما علاقة حزب القوات اللبنانية بانفجار المرفأ؟
استثمار الزيارة الاربعينية للتوعية والتثقيف المليوني
بتوقيت نصر الله...
ما السيناريو الذي يتحرك وفقه غروسي حيال النووي الايراني؟
صهاريج الإباء والوفاء للدماء...
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.