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التاريخ لا ينسى.. 39 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا

الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

مجزرة صبرا وشاتيلا جرت في 16 سبتمبر/أيلول 1982، واستمرت 3 أيام وقُدر عدد ضحاياها بين 750 و3500 قتيل ومفقود.

العالم - فيديوغرافيك

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التاريخ لا ينسى.. 39 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا