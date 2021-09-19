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عمليات كربلاء توجه بقطع جميع مداخل المدينة القديمة

عمليات كربلاء توجه بقطع جميع مداخل المدينة القديمة
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

امر قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، اليوم الاحد، بقطع جميع مداخل المدينة القديمة، أستعداداً للزيارة الاربعينية.

العالم - العراق

وافادت وكالة الانباء العراقية إن "قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وجه بقطع جميع مداخل المدينة القديمة، لتأمين المواكب الحسينية وحماية الزائرين المتوجهين إلى المحافظة أحياء لذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام".

وأعلن قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، في وقت سابق، إكمال كافة الاستعدادات لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وذلك بهدف الحفاظ على امن وسلامة الزائرين.

وفتحت العتبة الحسينية ممرات وشوارع آمنة لتسهيل انسيابية حركة الزائرين، وشكّلت غرفة عمليات مشتركة مع الجهات والأمنية لتأمين مراسيم الزيارة، بالإضافة الى العمل المشترك مع بقية أقسام وشُعب العتبة الحسينية لغرض تقديم افضل الخدمات الصحية والطبية والخدمية للزائرين، وفقا لرئيس قسم حفظ النظام في العتبة رسول عباس فضالة.

ويشارك في تأمين الزيارة هذا العام أكثر من 6000 متطوع يتوزعون على مداخل العتبة الحسينية ونقاط لتفتيش الرئيسة والفرعية المؤدية اليها.

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