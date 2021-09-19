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اللواء باقري يوجه تحذيرا شديدا للجماعات الإرهابية في العراق

اللواء باقري يوجه تحذيرا شديدا للجماعات الإرهابية في العراق
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الاحد، تحذيرا شديدا للجماعات الإرهابية في العراق.

العالم - ايران

وقال اللواء باقري، يجب ألا يسمح العراق واقليم شمال العراق لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات المسلحة المعادية للثورة بأن يكون لها مقرات للتدريب ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني ومعسكرات في تلك المنطقة.

واضاف، نشروا الفوضى والقلق في بعض المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية. لذلك، لن نتسامح مع مثل هذه الاعمال الخبيثة.

ونوه اللواء باقري الى ان القوات المسلحة الإيرانية وفي مقدمتها حرس الثورة الإسلامية، ستقضي على تواجد هذه الجماعات الإرهابية.

وبين ان العمليات التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين ستستمر، قائلا، حق قانوني ومنطقي للشعب الإيراني بأن يتمتع بحدود آمنة وهادئة.

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