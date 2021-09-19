الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يصل إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أزمة جديدة في برشلونة!

ما هي الدول التي عانت أكثر من كورونا وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز؟

الخارجية اليمنية تنفي إشاعة فتح مطار صنعاء بشروط

رابطة علماء اليمن: 'ثورة 21 سبتمبر' محطة ثورية مليئة بالدروس والعبر

عمليات كربلاء توجه بقطع جميع مداخل المدينة القديمة

بشرى للسوريين.. بيع السكر والشاي على البطاقة الذكية دون تسجيل