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بينيت لا يريد التوقف عند الحدث الذي هز كيانه

بينيت لا يريد التوقف عند الحدث الذي هز كيانه
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، اليوم الأحد، بيانًا حول اعتقال قوات الاحتلال آخر أسيرين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع” قبل حوالي أسبوعين.

العالم - فلسطين

وقال بينت في بيان عبر حساب رئاسة الوزراء بموقع (تويتر): إنه يود طي صفحة هذا الحدث، وما تعطل بسبب عملية “انتزاع الحرية” يمكن إصلاحه، مهنئًا الأجهزة الأمنية بنجاح إلقاء القبض على باقي الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن “جلبوع”.

وأضاف “انتهى الأمر، تم إلقاء القبض على جميع الإرهابيين وهم سيعودون إلى السجن، نتيجة عملية مثيرة للإعجاب وذكية وسريعة نفذتها قوات الشاباك والشرطة والجيش”، حسب قوله.

وواضح أن رفض بينيت التوقف عند هذا الحدث الذي هز كيانه أمنيا، يشير الى انه لا يريد فتح الباب امام ملفات ربما تقصم ظهره أمنيا وسياسيا، وتهدد تحالفه واستمرار حكمه، ولذلك فانه يرفض تسليط الضوء على ذلك.

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