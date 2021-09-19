بالصور.. وزير الدفاع العراقي يصل إلى كربلاء المقدسة

العالم - العراق

ووصل وزير الدفاع جمعة عناد اليوم قيادة عمليات كربلاء للاطلاع على الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية".

ووجه قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، اليوم الاحد، بقطع جميع مداخل المدينة القديمة، أستعداداً للزيارة الاربعينية.

وأعلن قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، في وقت سابق، إكمال كافة الاستعدادات لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وذلك بهدف الحفاظ على امن وسلامة الزائرين.

وفتحت العتبة الحسينية ممرات وشوارع آمنة لتسهيل انسيابية حركة الزائرين، وشكّلت غرفة عمليات مشتركة مع الجهات والأمنية لتأمين مراسيم الزيارة، بالإضافة الى العمل المشترك مع بقية أقسام وشُعب العتبة الحسينية لغرض تقديم افضل الخدمات الصحية والطبية والخدمية للزائرين، وفقا لرئيس قسم حفظ النظام في العتبة رسول عباس فضالة.

ويشارك في تأمين الزيارة هذا العام أكثر من 6000 متطوع يتوزعون على مداخل العتبة الحسينية ونقاط لتفتيش الرئيسة والفرعية المؤدية اليها.