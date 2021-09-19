بعد13يوماً.. الاحتلال يعتقل اخر أسيرين تحررا من سجونه

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم نقلاً عن متحدثٌ باسمِ قواتِ الاحتلال إنه في عمليةٍ مشتركة بين قواتِ الجيش والشاباك، اعتُقل في منطقةِ جنين آخرُ أسيرين من الذين فروا من سجن جلبوع، حيثُ اعتقالهما أحياءً وتم إرسالُهما إلى التحقيق.

وأكدتْ مصادرُ فلسطينية أنّ شبابَ مدينة جنين تَصدَّوْا لقواتِ الاحتلال بالرصاص في أكثرَ من حي، مشيرةً الى أنّ قوةً اسرائيليةً كبيرة اجتاحتْ جنين، وحاصرتْ منازلَ المواطنين، وتصدى الأهالي لها بالرصاص.

وأکد مراسل قناة العالم ان اعتقال كممجي ونفيعات تم بعد 13 يوماً من هروبهما من سجن جلبوع وأنهما سجلاً اختراقاً کبيراً ونصراً محققاً ضد القطاع الامني الاسرائيلي.

وأوضح مراسل العالم ان حالة من الحزن خيمت علی أهالي جنين بعد اعتقال الاسيرين رغم ان الأمر كان متوقعاً ولکن الفلسطينيين يکتفون بأن هؤلاء الابطال استطاعوا ان يمرغوا أنف الاحتلال بعملية هروبهم من سجن جلبوع.