طهران: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في تصريحه ردا على تصريحات رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الذي اعتبر ارسال الوقود الايراني انتهاكا لسيادة لبنان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها.

واضاف: ان هذه العملية التجارية جرت بطلب من التجار اللبنانيين وهي عملية شراء عادية وطبيعية تماما حيث تم بموجبها ارسال شحنة الوقود.

وتابع المتحدث: انني لا ابدي الراي حول قضايا لبنان الداخلية ولكن يمكنني ان اطمئنكم بانه لو ارادت الحكومة اللبنانية غدا شراء الوقود منا لمعالجة مشاكل شعبها فاننا سنضعه تحت تصرفها.

وقال خطيب زادة: ان السلام والامن والاستقرار في لبنان مهمة لنا اكثر من اي شيء آخر ونساعد الحكومة اللبنانية ايضا كي تحقق النجاح في هذا المسار.