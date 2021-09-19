الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها

طهران: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ارسال الوقود الايراني الى لبنان بانه جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين، مؤكدا بانه لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من ايران فانها ستضعه تحت تصرفها على الفور.

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في تصريحه ردا على تصريحات رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الذي اعتبر ارسال الوقود الايراني انتهاكا لسيادة لبنان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها.

واضاف: ان هذه العملية التجارية جرت بطلب من التجار اللبنانيين وهي عملية شراء عادية وطبيعية تماما حيث تم بموجبها ارسال شحنة الوقود.

وتابع المتحدث: انني لا ابدي الراي حول قضايا لبنان الداخلية ولكن يمكنني ان اطمئنكم بانه لو ارادت الحكومة اللبنانية غدا شراء الوقود منا لمعالجة مشاكل شعبها فاننا سنضعه تحت تصرفها.

وقال خطيب زادة: ان السلام والامن والاستقرار في لبنان مهمة لنا اكثر من اي شيء آخر ونساعد الحكومة اللبنانية ايضا كي تحقق النجاح في هذا المسار.

روابط ذات صلة

خطيب زادة: العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي نهاية لمشروع فرض العزلة على ايران

خطيب زادة: وزير الخارجية الايراني يتوجه الى نيويورك غدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صور 'ليست فوتوشوب'.. عضلة 'محمد صلاح' تثير حيرة المتابعين!

اليوم.. إجراء المحاكاة الأخيرة لانتخابات تشرين في العراق

طهران: لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها

الشيخ عيسى قاسم يدعو المعارضة البحرينية لعدم الوقوف موقف المتفرج

"قوات النيترات" تثيرا جدلا كبيرا على مواقع التواصل في لبنان

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021