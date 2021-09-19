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صهاريج الوقود الايرانية تثير ضجة في مواقع التواصل

الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وصول هاشتاغات كثيرة الی حد الترندنغ حول وصول صهاريج الوقود الايرانية الی الاراضي اللبنانية.

العالم - هاشتاغ

وحقق وصول صهاريج الوقود الايرانية الی لبنان، كسراً مدوياً للحصار الاميركي علی ايران وسوريا ولبنان.

وفي مجال اخر، تظاهر البحرينيون تضامناً مع القيادي السياسي والمعارض البحريني حسن مشيمع، الذي رفض التقيد بقرار حريته المشروط. ولاقی هذا الموقف البطولي تضامناً واسعاً علی مواقع التواصل الاجتماعي.

اما السعودية والامارات وقطر.. فبعد قطيعة وحصار وهجمات، وهجمات مرتدة وذباب الكتروني يعمل على الخطين وتهديد بغزو قطر، خرجت صورة تجمع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وامير قطر تميم بن حمد ومستشار الامن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد. الصورة كما تشاهدون عفوية وقيل انها في البحر الاحمر اثناء عطلة جمعت القادة الثلاثة.

في مجال اخر، قضية العنف ضد المراة لا تنتهي، وكل فترة يقرأ الشارع العربي او يسمع عن قصة جديدة تكشف حجم البشاعة في هذه القضية. واخر هذه القصص قصة السيدة الاردنية هيفاء ابو هاني التي فقدت حياتها بعد ان اشعل زوجها النار بها وهي حية.

وبما انها ليست القضية الاولى من نوعها في الاردن وقد لا تكون الاخيرة، أثار هذا الموضوع غضبا على مواقع التواصل.

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