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قبلان: الحل وفق مبدأ العين بالعين

قبلان: الحل وفق مبدأ العين بالعين
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان، الشيخ أحمد قبلان، أن الحل بمعادلة وطنية وفق مبدأ العين بالعين. حقل تمار ولفيتان مقابل أي اعتداء على الحقوق النفطية للبنان.

العالم_لبنان

وقال قبلان اليوم الأحد في بيان أن الشكوى لمجلس الأمن ضرورة شكلية إلا أن لبنان اليوم أكبر من أن يتنازل عن حقوق تصونها الدماء والانتصارات، وتحميها قوة الردع الثلاثية.
وشدد على أن الحل يبدأ بالتنقيب لا بمنعه مع إطلاق يد تل أبيب لنهب الحقوق البحرية للبنان ودفن إطار الاتفاق.

فاضاف كما تحتاج الضرورة الإنقاذية للبلد إلى سفن الحياة، فإن الضرورة الوطنية تفترض تعزيز قوة الردع الثلاثية في وجه تل أبيب، لمنع أي اعتداء على الحقوق النفطية للبنان، وبخاصة أنها إكسير حياته ويمكنها تحويله قوة اقتصادية نوعية.

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