18 ألف عنصر أمني يؤمِّنون زيارة الأربعين في بابل

العالم - العراق

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في القيادة العميد عادل الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة شرطة بابل شرعت بتنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين (ع)".

وأضاف أنه "تم إشراك أكثر من 18 ألف عنصر أمني بين ضابط ومنتسب في تنفيذ الخطة الأمنية ومن جميع صنوف الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة بالإضافة إلى مشاركة لواء علي الأكبر من الحشد الشعبي في حماية منطقة شمال بابل".

وأكد الحسيني، أن "الخطة اعتمدت على الجانب الاستخباري، بعد انتهاء العمليات الاستباقية".