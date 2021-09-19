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18 ألف عنصر أمني يؤمِّنون زيارة الأربعين في بابل

18 ألف عنصر أمني يؤمِّنون زيارة الأربعين في بابل
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكدت قيادة شرطة بابل، اليوم الأحد، عن تنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية، مبينةً، أن الخطة بمشاركة أكثر من 18 ألف عنصر أمني.

العالم - العراق

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في القيادة العميد عادل الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة شرطة بابل شرعت بتنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين (ع)".

وأضاف أنه "تم إشراك أكثر من 18 ألف عنصر أمني بين ضابط ومنتسب في تنفيذ الخطة الأمنية ومن جميع صنوف الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة بالإضافة إلى مشاركة لواء علي الأكبر من الحشد الشعبي في حماية منطقة شمال بابل".

وأكد الحسيني، أن "الخطة اعتمدت على الجانب الاستخباري، بعد انتهاء العمليات الاستباقية".

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