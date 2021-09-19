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مشيمع يرفض الحرية المشروطة والشعب البحريني يتضامن معه

الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

الحرية تؤخذ ولا تمنح. هذا ما اكده القيادي السياسي والمعارض البحريني حسن مشيمع.

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ورفض مشيمع عفوا ملكيا من نظام ال خليفة مشروطا بمجموعة خطوات عليه التقيد بها، ليعلن رفضه لهكذا حرية.

ومع نشر البيان الذي اصدره مشيمع، شهدت مدن البحرين مسيرات تضامنية معه وصلت الى منزل القيادي الذي قال "إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن، فإن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه".

وحظي هذا الموقف بتفاعل واسع بين الناشطين علی مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد السياسي البحريني "د. جلال فيروز":"أحببت يا أبا هيثم خدمة الناس فأحبّوك، ولا نشك أنك حرّ وأنت في معتقلك".

وكتبت "زينبية":"لقد قال احدهم أن استاذ مشيمع رفض الخروج لأنه سيمُنع من الحديث عن السياسة. أستاذ حسن رمز، وموقعه يشجعه للرفض لكن أيضا أستاذ حسن ممنوع عن السياسة وهو بالسجن".

اما "ليلى دشتي" فغردت:"لقد انتصرتَ وأنت تواجه السجن والسجان، نستمد من صمودك قوة الاستمرار".

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