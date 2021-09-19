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نقل إرهابيين لـ'داعش' من سجون 'قسد' إلى الشدادي

نقل إرهابيين لـ'داعش' من سجون 'قسد' إلى الشدادي
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

قامت القوات الأمريكية بنقل العشرات من إرهابيي تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون جماعة "قسد" في منطقة القامشلي إلى مقر قاعدته في الشدادي جنوب الحسكة.

العالم - سوريا

وقالت مصادر خاصة لـ سانا إن حوامتين أمريكيتين مخصصتين لنقل الجنود هبطتا في القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وكان على متنهما نحو 60 إرهابياً من تنظيم (داعش) تم جلبهم من سجن ما يسمى (نافكر) بمدينة القامشلي بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت المصادر إن أغلب الإرهابيين الذين تم نقلهم يحملون الجنسية العراقية وجنسيات سعودية وتونسية من بينهم متزعم ما يسمى (الشرطة) في دير الزور ومتزعم (قطاع التعليم) و(مسؤول السجون) في التنظيم.

وتعمد القوات الأمريكية إلى نقل إرهابيي "داعش" المحتجزين في سجون جماعة قسد" إلى عدة قواعد له في الجزيرة السورية لتدريبهم وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الأهالي في المنطقة ومواقع الجيش العربي السوري فيما يتم نقل أعداد منهم إلى قاعدة في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكانية والمرافق الحيوية ومواقع الجيش العربي السوري.

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