الصحة الايرانية: تسجيل 391 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاحد: تم منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم تسجيل 15 الفا و975 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 424 الفا و835 اصابة مؤكدة من ضمنها 6 الاف و765 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و764 الفا و998 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 29 مليونا و467 الفا و568 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 13 مليون و904 الاف و702 شخص الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 43 مليونا و372 الف و270 جرعة.