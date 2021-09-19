الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الايرانية: تسجيل 391 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 391 وفاة جديدة بكورونا
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 391 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 116 الفا و182 شخصا .

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاحد: تم منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم تسجيل 15 الفا و975 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 424 الفا و835 اصابة مؤكدة من ضمنها 6 الاف و765 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و764 الفا و998 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 29 مليونا و467 الفا و568 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 13 مليون و904 الاف و702 شخص الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 43 مليونا و372 الف و270 جرعة.

روابط ذات صلة

الصحة الايرانية: عدد جرعات التطعيم بلغ اكثر من 41 مليونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدوري اللبناني.. شباب الساحل يكتسح الصفاء وفوز مقنع للأنصار

تفاصيل اعترافات التسعة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الصماد ومرافقيه

الصحة الايرانية: تسجيل 391 وفاة جديدة بكورونا

زعيم مسيحي: العرب يتغنون بالقدس ولا يقدمون لها شيئا

شكري لنظيره الإسرائيلي: يجب إحياء التفاوض مع الفلسطينيين

وهّاب: هل يقتنع بعض التافهين بعدم الرهان على الإدارة الأميركية؟