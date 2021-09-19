لبنان يقدم شكوى ضد الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي

العالم_لبنان

و في السياق وجهت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الاحد شكوى ل​مجلس الأمن​ اثر ورود أنباء عن منح ​إسرائيل​ هذا الأسبوع عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى حقل كاريش في المنطقة و​الحدود البحرية​ المتنازع عليها.

وطلب لبنان من المجلس في الرسالة التأكد من أن أعمال تقييم ​التنقيب ​ لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان.

كما طالبت بـمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. نرجو من مجلسكم الموقر إعلام لبنان بما تصل إليه نتائج تحققكم من حصول التنقيب في منطقة متنازع عليها أو العكس.