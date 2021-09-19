الدوري اللبناني.. شباب الساحل يكتسح الصفاء وفوز مقنع للأنصار

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وبهذا الفوز العريض انفرد شباب الساحل بالصدارة برصيد أربع نقاط في حين تجمد رصيد الصفاء الذي تجرع خسارة تاريخية أمام الأزرق عند نقطة واحدة.

ووقع فضل عنتر على ثلاثية وأضاف زاهر سماحي هدفين.

وحقق الأنصار حامل اللقب فوزا مقنعا على الحكمة بثلاثية في مباراة احتضنها ملعب جونيه البلدي، لينجح الأخضر بكسب ثلاث نقاط ومصالحة جماهيره بعد السقوط أمام البرج في الجولة الافتتاحية.

وسجل كريم درويش وأحمد حجازي ثنائية في الدقائق 43 و45 و70.

واليوم يواجه التضامن صور البرج على ملعب جونيه، فيما يحل النجمة ضيفا على طرابلس على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي.