أمريكا تنقل دواعش من سجون قسد بالقامشلي وتلقحهم ضد كورونا!

العالم - سوريا

ــ عجيل عادل العلوي والدته سمرة تولد الانبار 1995 والملقب ابو بكر

ــ حسون سالم الجابري والدته سلوى تولد 1989 تونس والملقب ابو عبدالله وكان امير الشرطة في ديرالزور

ــ جميل حسن الحمد لله والدته نعمة تولد 1984 السعودية والملقب ابوحمزة وكان يشغل منصب مدير إدارة السجون لدى تنظيم داعش الإرهابي

ـــ احمد سطوف المجبل والدته رحمة تولد 1985 بغداد والملقب ابويوسف العراقي وكان يشغل منصب امير قطاع التعليم لدى تنظيم داعش الإرهابي

ــ علي خضر عبدالجليل والدته تفاحة تولد 1990 سنجار والملقب ابوحذيفة وكان يشغل منصب مسؤول عسكري