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أمريكا تنقل دواعش من سجون قسد بالقامشلي وتلقحهم ضد كورونا!

أمريكا تنقل دواعش من سجون قسد بالقامشلي وتلقحهم ضد كورونا!
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر خاصة لقناة العالم ان طائرتين ذات مروحيتين هبطتا في مدينة القامشلي السورية عند الساعة الخامسة مساء امس السبت وكان على متنها نحو 60 داعشي من المحتجزين في سجون قسد / جركين و نافكر / في القامشلي وتم اعطاءهم لقاح ضد كورونا، وهؤلاء الداعشيين هم:

العالم - سوريا
ــ عجيل عادل العلوي والدته سمرة تولد الانبار 1995 والملقب ابو بكر
ــ حسون سالم الجابري والدته سلوى تولد 1989 تونس والملقب ابو عبدالله وكان امير الشرطة في ديرالزور
ــ جميل حسن الحمد لله والدته نعمة تولد 1984 السعودية والملقب ابوحمزة وكان يشغل منصب مدير إدارة السجون لدى تنظيم داعش الإرهابي
ـــ احمد سطوف المجبل والدته رحمة تولد 1985 بغداد والملقب ابويوسف العراقي وكان يشغل منصب امير قطاع التعليم لدى تنظيم داعش الإرهابي
ــ علي خضر عبدالجليل والدته تفاحة تولد 1990 سنجار والملقب ابوحذيفة وكان يشغل منصب مسؤول عسكري

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