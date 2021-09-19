انتشار "فيروس خطير" بين الأطفال في أمريكا

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وأفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن الأطباء، بأن العدوى غالبًا ما تكون مصحوبة بزيادة درجة الحرارة، فضلا عن ظهور السعال وسيلان الأنف، لافتة إلى أنه في بعض الحالات يمكن أن يؤدي هذا إلى ضيق في التنفس، وهو نوع من فشل الجهاز التنفسي، وكذلك إلى التهاب القصيبات، وهو مرض يصيب الفروع السفلية من القصبات الهوائية.

وأوضح الأطباء أن عدد الإصابة بهذا الفيروس يزداد في فصل الشتاء، ولكن اليوم يوجد بالفعل عدد أكبر من المعتاد من المصابين بالفيروس.

ولفت الأطباء إلي أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل غير مباشر على نمو عدد الإصابة بفيروس"RSV"، وفي الشتاء الماضي لم يسجل أطباء الأطفال إصابة بهذا الفيروس والإنفلونزا التقليدية.

وذلك بسبب القيود المفروضة على خلفية انتشار فيروس كورونا، وخاصة حظر إجراء الفعاليات الجماعية، لكن بعد تخفيف بعض الإجراءات بدأ الارتفاع المستمر لعدد الإصابات، فازداد منذ نهاية مارس الماضي خلال 12 أسبوعا بالتزامن مع حالات الإصابة بمتحور دلتا من فيروس كورونا.

وأعلنت المستشفى الوطني للأطفال في واشنطن أن عدد المصابين بالفيروس "RSV"في قسم العناية المركزة ضعف عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، قال طبيب الأطفال، دين فينكيلشتاين، من مستشفى إلى ظهور تساؤلات عديدة لدى ذوي الأطفال حول وجود صلة فيروس كورونا بفيروس "RSV".

وأشار الطبيب إلى أن الفيروس لم يصبح أخطر مما كان عليه سابقا، لكن الأطباء مضطرون حاليا لعلاج الناس المصابين بكورونا و"RSV".

وتؤكد معلومات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن فيروس "RSV" يعد السبب الأكثر انتشارا للالتهاب الرئوي عند الأطفال دون سن سنة واحدة وعندما تدخل العدوى الى الرئتين بشكل عميق يواجه الأطفال المصابون به صعوبات في التنفس، وقد يحتاجون إلى نقلهم للمستشفى و وضع قناع الأكسجين.